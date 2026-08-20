《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|3093.27
|寒武紀
|(688256)
|2834.41
|紫金礦業
|(601899)
|2122.82
|中國巨石
|(600176)
|1625.41
|生益科技
|(600183)
|1417.52
|兆易創新
|(603986)
|1321.86
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1320.79
|海光信息
|(688041)
|1082.65
|長電科技
|(600584)
|923.73
|工業富聯
|(601138)
|910.56
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3698.62
|新易盛
|(300502)
|2399.75
|東山精密
|(002384)
|2236.38
|北方華創
|(002371)
|2227.45
|寧德時代
|(300750)
|1958.67
|光迅科技
|(002281)
|1645.49
|通富微電
|(002156)
|1435.88
|天孚通信
|(300394)
|1281.19
|麥格米特
|(002851)
|1234.77
|三環集團
|(300408)
|1055.56
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》
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