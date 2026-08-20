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AH股新聞

20/08/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)3093.27
寒武紀(688256)2834.41
紫金礦業(601899)2122.82
中國巨石(600176)1625.41
生益科技(600183)1417.52
兆易創新(603986)1321.86
恒瑞醫藥(600276)1320.79
海光信息(688041)1082.65
長電科技(600584)923.73
工業富聯(601138)910.56
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3698.62
新易盛(300502)2399.75
東山精密(002384)2236.38
北方華創(002371)2227.45
寧德時代(300750)1958.67
光迅科技(002281)1645.49
通富微電(002156)1435.88
天孚通信(300394)1281.19
麥格米特(002851)1234.77
三環集團(300408)1055.56

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》

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