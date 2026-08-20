中信銀行︰呂天貴擔任銀行董事的任職資格獲核准

中信銀行(00998)(滬:601998)宣布，銀行於近日收到《國家金融監督管理總局關於呂天貴中信銀行董事任職資格的批覆》（金覆[2026]455號），國家金融監督管理總局已核准呂天貴擔任銀行董事的任職資格。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/08/2026 17:44
中信銀行(00998)(滬:601998)宣布，銀行於近日收到《國家金融監督管理總局關於呂天貴中信銀行董事任職資格的批覆》（金覆[2026]455號），國家金融監督管理總局已核准呂天貴擔任銀行董事的任職資格。
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