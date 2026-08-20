《神州頭條》財經報章頭版摘要：「六張網」建設實施方案加快落實

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平致電祝賀鮑卡就任匈牙利總統

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8月19日，國家主席習近平致電鮑卡·安德拉什，祝賀他就任匈牙利總統。習近平指出，願同鮑卡總統一道努力，賡續傳統友誼，深化政治互信和各領域務實合作，推動中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係行穩致遠，更好造福兩國人民。



「六張網」建設提速，上市公司掘金新機遇

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8月19日，國家發展改革委副主任岳修虎主持召開「六張網」重大項目協調調度機制會，研究建立算力網、新型電網、新一代通信網「2+3+N」（2家電網+3家電信運營商+N家算力相關企業）協調機制，加大統籌力度，形成工作合力，共同推動重大項目加快建設。



高端製造塑造外貿新優勢

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8月19日，2026世界機器人大會在北京正式啟幕。同期舉辦的世界機器人博覽會匯聚300餘家參展企業，展出超2000件前沿展品，150余款新品首發亮相，集中展示了中國機器人產業的前沿創新成果與硬核製造實力，彰顯出中國在全球機器人產業中的重要地位。





《上海證券報》



習近平致電祝賀鮑卡就任匈牙利總統

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8月19日，國家主席習近平致電鮑卡·安德拉什，祝賀他就任匈牙利總統。習近平指出，中匈兩國傳統友誼源遠流長。我高度重視中匈關系發展，願同鮑卡總統一道努力，賡續傳統友誼，深化政治互信和各領域務實合作，推動中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係行穩致遠，更好造福兩國人民。



激活民間投資，財政金融一攬子政策將發力

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近期央地密集部署促進民間投資，一批務實管用的增量政策正謀劃出台：加快落實「六張網」建設實施方案，創新投融資機制吸引社會資本；包括新型政策性金融工具在內的多路資金有望加快下達使用，加大對民間投資項目支持力度……



一批公司宣布回購增持

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8月19日晚間，又有一批公司發布回購、增持計劃或進展類公告，包括工業富聯首次回購公司股份，中交設計、華新建材披露股東增持計劃。





《證券時報》



習近平致電祝賀鮑卡就任匈牙利總統

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8月19日，國家主席習近平致電鮑卡·安德拉什，祝賀他就任匈牙利總統。習近平指出，我高度重視中匈關系發展，願同鮑卡總統一道努力，賡續傳統友誼，深化政治互信和各領域務實合作，推動中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係行穩致遠，更好造福兩國人民。



里程碑！首次實現陸地回收，可複用火箭商業化再提速

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8月19日7時35分，藍箭航天朱雀三號重復使用液氧甲烷運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，火箭二子級成功進入預定軌道，一子級於7時41分許降落在距離發射場390公里的民勤回收場。這是國內首次實現入軌級運載火箭陸地回收，我國也成為全球首個掌握海上網系回收、陸上著陸腿式回收兩種火箭回收技術路線的國家。



供需改善疊加產業升級，滬市化工企業釋放業績彈性

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2026年半年報正在密集披露，滬市化工企業交出了一份份亮眼「成績單」。在已披露業績的公司中，主營業務盈利能力明顯改善。多位受訪人士認為，化工行業景氣度回升，是需求端韌性提升和供給側「反內捲」政策約束疊加的結果，預計下半年行業景氣度將延續。

《經濟通通訊社20日專訊》