《神州經脈》許家印囚終身恒大被罰過百億，上海樓市再鬆綁，LPR持穩15個月

A股三大指數今日（20日）反覆收升，滬綜指全日升0.24%報3903.72點，重返3900關，深成指揚0.59%，創業板指漲0.64%。滬深兩市成交額約2.08萬億（人民幣．下同），較上一個交易日縮量4316億元或17%。盤面上，醫藥板塊集體爆發，疫苗、創新藥等漲幅領先，沃森生物(深:300142)、萬泰生物(滬:603392)等多股漲停。此外，農業種植板塊再度拉漲，金健米業(滬:600127)升停。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7239，較上個交易日4時30分收盤價升138點子，兩連升，續創2023年2月2日以來逾三年半新高，全日在6.6.7203至6.7338之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7808，較上個交易日升46點子，兩連升，續創2023年2月8日以來逾三年半新高，較《路透》預測偏弱612點，創今年2月27日以來最大偏離水平。



*今日新聞精選*



1. 據《新華社》報道，南韓總統李在明今日在首爾青瓦台會見中國外交部長王毅。王毅表示，中韓應發揮表率作用，盡快完成自由貿易協定第二階段談判，以實際行動促進地區經濟一體化，推動普惠包容的經濟全球化。李在明指出，期待今年11月赴深圳參加亞太經合組織領導人非正式會議，以此為重要契機，同中方一道推動韓中戰略合作夥伴關係向更高水平發展。



2. 中國外長王毅正在訪問南韓，早前韓方消息稱，王毅與南韓外長會談時表示，中方正積極考慮推動中韓領導人在11月APEC峰會期間會晤。對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方願以今年主辦亞太經合組織領導人非正式會議為契機，同包括南韓在內的各方攜手構建亞太共同體，為亞太乃至世界的和平與發展注入新動力。至於有關領導人會晤的具體問題，中方會適時發布消息。



3. 人民銀行公布，8月1年期及5年期以上貸款市場報價利率(LPR)分別為3%和3.5%，連續15個月維持不變，符合預期。此前《路透》的調查顯示，作為LPR定價錨的人行七天期逆回購利率保持穩定，LPR缺乏下調的直接基礎。同時，雖然二季度銀行淨息差有企穩跡象，不過仍在歷史低位附近，報價行主動下調LPR的動力不足，8月LPR料仍維持不變。



4. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，2026年7月，人民幣國際支付佔比為3.1%，與6月持平，全球支付排名保持第五不變。7月，美元國際支付佔比繼續排全球第一，從6月的50.10%升至50.99%。第二位歐元的佔比從21.88%降至21.78%。英鎊續排第三，支付佔比從6.71%升至6.97%。日圓排第四，佔比從3.66%降至3.35%。



5. 深圳市中級人民法院今日對恒大集團、恒大地產、許家印案進行一審公開宣判，對恒大集團判處罰金88.2億；對恒大地產判處罰金70億；對許家印數罪並罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產等。法院指，恒大集團、恒大地產及許家印以持續性、大規模財務造假等手段，虛增資產、隱瞞負債，分別實施非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要信息等；恒大集團及許家印通過行賄等手段取得金融機構控制權，違法套取信貸資金、保險資金歸恒大集團使用。許家印還組織財務造假，以分紅名義侵佔公司財產。



6. 上海今日發布《關於優化該市房地產政策措施的通知》，自8月21日起施行。《通知》主要包括優化住房公積金提取、優化個人住房信貸、實施「以舊換新」購房補貼、推行房票安置以及推進收購二手住房等5個方面8項政策措施。其中，公積金首付擴至新建現房，提取限額增至等同自有資金支付額；外環外二套房商貸首付比例下限從20%降至15%；外環外買新房後1年內出售外環內二手住房，可領最高8萬補貼等。



7. 2026世界機器人大會(WRC 2026)昨起一連五天在北京舉行。京東(09618)出任WRC全球戰略合作夥伴，並發布機器人戰略布局，圍繞供應鏈、服務、技術三大維度推進機器人產業商業化和場景化落地。供應鏈方面，截至2028年，京東將在機器人領域投入百億資源，助力100個品牌獨立銷售額破10億。目前，京東已通過自營形式合作超200家機器人品牌及大量核心零部件企業，覆蓋零售、健康等多個行業；旗下歐洲零售平台Joybuy亦已與逾50家中國機器人品牌建立合作。



8. 宇樹科技創始人兼CEO王興興今日在2026年世界機器人大會上表示，公司尚未大規模推廣真實場景工作的人形機器人，因其效率和泛用性能力還不夠高。他並指，全世界具身智能的最大瓶頸是模型的輸入和輸出跟真實世界有偏差，並透露公司近期一直在推動實現物理AI機器人模型自主進化。他預計，邁向具身智能的「ChatGPT時刻」快則2-3年，慢則5-10年。