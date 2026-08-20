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AH股新聞

20/08/2026 10:11

《Ａ股焦點》上海家化漲近8%，擬以7000萬歐元出售絲芙蘭上海、北京各19%股權

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上海家化擬7000萬歐元出售絲芙蘭上海北京各19%股權
▷ 交易預計增稅後收益4.74億元，需股東會審議
▷ 股價漲7.89%至18.59元，交易後不再持股

　　上海家化(滬:600315)昨日發布公告稱，公司擬以7000萬歐元向Sephora Asia出售所持有的絲芙蘭上海19%股權和絲芙蘭北京19%股權。交易完成後，公司將不再持有上述兩家公司股權，預計增加稅後投資收益約4.74億元(人民幣．下同)。本次交易尚需提交股東會審議。

　　上海家化今早高開高走，現揚7.89%，報18.59元。

　　兩家公司的合作可以追溯到2004年。彼時，Sephora Asia與上海家化合資成立絲芙蘭上海，Sephora Asia持股81%，上海家化出資4272.6萬元，持股19%；到了2006年，Sephora Asia又與上海家化合資成立了絲芙蘭北京，Sephora Asia持股81%，上海家化出資1235.9萬元，持股19%。

　　數據顯示，2025年，絲芙蘭上海的營業收入約55.01億元，淨利潤為-3.57億元；絲芙蘭北京的營業收入為10.35億元，淨利潤為-1.47億元。2026年第一季度，絲芙蘭上海的營業收入為16.22億元，淨利潤約2660.81萬元；絲芙蘭北京的營業收入為2.94億元，淨利潤約-1683.67萬元。

　　上海家化方面表示，此次出售股權主要為了貫徹公司經營戰略，聚焦核心品牌，聚焦品牌建設，聚焦線上和聚焦效率，集中資源做強品牌。本次交易完成後，公司將不再持有標的公司的股權。通過本次交易退出少數股權投資，有利於公司進一步聚焦主營業務。今年上半年，該公司實現營業收入37.91億元，同比增長8.99%；歸母淨利潤同比增長43.35%至3.81億元。
《經濟通通訊社20日專訊》

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