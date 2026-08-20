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AH股新聞

20/08/2026 10:26

《Ａ股焦點》億緯鋰能升1%，上半年淨利增逾1倍，惟三大電池業務毛利率下滑

　　億緯鋰能(深:300014)昨晚披露財報，上半年實現營業總收入456.91億元(人民幣．下同)，同比增長62.20%；歸屬於上市公司股東的淨利潤33.01億元，同比增長達105.66%。

　　億緯鋰能現升1.32%，報56.13元。

　　不過，在成本上漲影響下，億緯鋰能的消費電池、動力電池以及儲能電池三大電池板塊毛利率均不同程度下滑。上半年消費電池業務毛利率22.64%，同比減少4.04個百分點；動力電池業務毛利率16.19%，同比下降2.97個百分點；儲能電池業務毛利率12.51%，同比下降1.36個百分點。

　　上半年，鋰電池行業延續量價齊升的高景氣態勢，出貨量同比大幅增長。據高工產研統計，國內鋰電池出貨量約1.2TWh，同比增長超50%，首次在半年度從GWh突破到TWh。但億緯鋰能在半年報中提到，鋰電池行業上游原材料價格進入上行周期，行業整體面臨成本上漲壓力。成本方面，電池級碳酸鋰價格從年初的約12萬元/噸一度漲至約20萬元/噸的高位，磷酸鐵鋰半年漲幅近20%。

　　對此，億緯鋰能提出系列應對措施，包括迭代疊片、大圓柱高效製造技術，發揮全球化生產基地優勢，並深化上游礦產、鋰電材料戰略綁定，通過參股、合資、長協鎖價、聯合開發等方式鎖定鎳鈷鋰核心資源，以及推行產品價格聯動機制等。
《經濟通通訊社20日專訊》

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