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AH股新聞

20/08/2026 10:39

《Ａ股焦點》恒瑞醫藥A跌近3%，上半年營收同比降近2%，淨利潤微增

　　恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)昨晚公布2026年半年報，公司營業收入為154.6億元(人民幣．下同)，同比下降1.9%；歸母淨利潤為44.7億元，同比上升0.3%；扣非歸母淨利潤為37.3億元，同比下降12.7%；經營現金流淨額為19.87億元，同比下降53.8%。

　　其中第二季度，公司營業收入為73.2億元，同比下降14.5%；歸母淨利潤為21.8億元，同比下降15.3%；扣非歸母淨利潤為15.6億元，同比下降35.4%。此外恒瑞醫藥同步公告，擬以10億元-20億元回購股份，回購價格不超過81.78元/股。

　　恒瑞醫藥A股今早低開低走，現跌2.87%，報51.15元。

　　在主要業務方面，恒瑞醫藥創新藥銷售收入達88.09億元，同比增長16.38%，佔總藥品銷售收入的63.16%。公司在仿製藥業務方面受到集採政策的影響，銷售收入為51.39億元，同比下降16.07%。恒瑞醫藥表示，為了應對這一挑戰，公司主動調整資源配置，減少對低效產品的投入。儘管面臨市場競爭加劇的壓力，公司的整體創新藥業務仍顯示出強勁的增長潛力，尤其是在國際市場的拓展和新藥研發方面，表現出色。
《經濟通通訊社20日專訊》

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