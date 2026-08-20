《Ａ股焦點》昆侖萬維漲逾9%，上半年同比扭虧為盈，AI短劇業務單月流水超6500萬美元

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▷ 公司AI短劇業務2026年6月單月流水超6500萬美元
▷ 股價現升9.13%至46.4元，海外收入佔52.03億元
昆侖萬維(深:300418)昨晚發布2026年半年度報告。報告期內，公司實現營業收入53.59億元(人民幣．下同)，同比增長43.55%。其中，海外收入52.03億元，同比增長51.21%。受益於投資業務回暖，實現歸屬於上市公司股東淨利潤10.88億元，同比扭虧為盈。隨著AI技術商業化進程加速，天工AI業務收入逐季抬升，成為重要增長動能。
昆侖萬維今早高開高走，現升9.13%，報46.4元。
昆侖萬維表示，報告期內，公司繼續圍繞AGI與AIGC核心戰略，推進技術研發、產品迭代與全球商業化落地。全新升級「4+3戰略」，以視頻、音樂音頻、遊戲世界、文本多模態四大SOTA模型為底座，支撐AI短劇、AI音樂、AI遊戲三大原生平台建設，同時孵化艾捷科芯、黎曼動力兩家企業，完善上下游產業布局。
昆侖萬維並稱，據全球移動應用數據分析機構SensorTower數據顯示，2026年上半年，公司AI短劇平台合計MAU（月活躍用戶數）穩居海外短劇市場第一；FreeReels位列出海短劇APP下載量第一名，亦是2026年上半年海外短劇賽道唯一一款預估下載量破兩億的產品。2026年6月底，公司AI短劇平台業務單月流水超6500萬美元。公司現已完成前端分發平台（DramaWave和FreeReels）與後端工業化生產體系（SkyProduction）的協同布局。
《經濟通通訊社20日專訊》
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