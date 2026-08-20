【大國博弈】司法部：歐盟對京東跨境調查構成不當域外管轄，將堅決反制

歐盟近期依據《外國補貼條例》對京東(09618)進行調查。8月19日，司法部發布公告稱，根據《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》第三條、第六條等規定，司法部會同商務部等調查認定，歐盟利用《外國補貼條例》在對京東調查中對中國實體採取的相關跨境調查做法，構成不當域外管轄措施。任何組織、個人不得執行或者協助執行該不當域外管轄措施，公告自公布之日起實施。



司法部新聞發言人同日表示，歐盟對京東進行調查，肆意向中國實體跨境索取廣泛的、非必要的中國境內信息，是對相關實體施加的不當要求，是對國際法治的嚴重破壞。希望歐方立即糾正錯誤做法，停止濫用「外國補貼」調查工具，為在歐投資經營企業營造公平、公正、可預期的市場環境。如歐方一意孤行，中方將堅決依法反制。



京東早前擬以25億美元收購德國消費電子零售商CECONOMY。2026年5月28日，歐盟委員會啟動對該收購案的調查。委員會稱，京東可能獲得了外國補貼，包括優惠融資、稅收優惠以及由可能歸屬於中國政府的實體提供的補助，而這些補貼可能影響歐盟內部市場的公平競爭。歐盟將在10月2日前公布調查結果和對該交易的最後裁定。

《經濟通通訊社20日專訊》