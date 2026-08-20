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20/08/2026 11:26

【ＡＩ】京東發布機器人戰略：到2028年投入百億級資源，助百個品牌銷售額破10億

　　2026世界機器人大會(WRC 2026)昨起一連五天在北京舉行。京東(09618)出任WRC全球戰略合作夥伴，並發布機器人戰略布局，圍繞供應鏈、服務、技術三大維度推進機器人產業商業化和場景化落地。

　　其中，供應鏈方面，截至2028年，京東將在機器人領域投入百億資源，助力100個品牌獨立銷售額破10億。目前，京東已通過自營形式合作超200家機器人品牌及大量核心零部件企業，覆蓋零售、健康、工業、物流等多個行業；旗下歐洲零售平台Joybuy亦已與逾50家中國機器人品牌建立合作。

*未來5年創造超10萬個售後崗位，建80個RoboBase機器人基地*

　　服務方面，未來5年，京東將建立覆蓋全球超100個國家的售後服務能力，創造超10萬名機器人售後服務工程師新就業崗位；建立80個RoboBase機器人基地，打造機器人全生命周期服務平台。

　　技術層面，京東附身智能JoyInside正推進「AI Home」智能生態，預計今年內接入包含機器人產品在內的超千萬終端設備；京東雲則計劃在兩年內採集累計超1000萬小時的真實場景數據。
《經濟通通訊社20日專訊》

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