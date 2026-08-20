【ＡＩ】極佳視界發布通用雙足人形機器人Maker L01，曾獲華為哈勃投資

物理AI企業極佳視界今日發布通用雙足人形機器人Maker L01。據介紹，Maker L01重量42kg，配備518Wh熱插拔電池，全身搭載31個關節電機，支持奔跑、跳躍、空翻等動作，最高移動速度達4米每秒。Maker L01宣稱全棧開放，從科研到賽事開發均可開箱即用。



公開資料顯示，極佳視界成立於2023年，專注「世界模型驅動的物理世界通用智能」。公司產品包括世界模型平台GigaWorld（駕駛和具身）、具身基礎模型GigaBrain、通用具身本體Maker等物理AI全棧軟硬件產品。



*擬最快今年赴港IPO*



外電上月報道指，極佳視界創始人兼執行長黃冠受訪時表示，公司正在商討最快今年在香港進行首次公開募股(IPO)，並透露新一輪融資即將完成，公司估值將達到30億美元；今年上半年也已完成多筆融資。



據內媒報道，極佳視界於2025年11月完成億元級A1輪融資，由華為旗下哈勃科技及華控基金聯合投資，此前公司於同年8月底完成Pre-A及Pre-A+兩輪融資。同期，極佳視界發生工商變更，新增深圳哈勃科技投資合夥企業、深圳華控前沿科技私募創業投資基金合夥企業為股東，註冊資本由人民幣約199.3萬元增至約211.7萬元。

《經濟通通訊社20日專訊》