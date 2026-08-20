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20/08/2026 15:14

《中國要聞》2026世界動力電池大會9月四川宜賓舉行，特斯拉、寧德時代、比亞迪將參會

　　四川省政府新聞辦今日在新聞發布會上宣布，經國務院批准，2026世界動力電池大會將於9月3日至4日在四川省宜賓市舉辦。屆時，特斯拉、寧德時代(03750)(深:300750)、比亞迪(01211)(深:002594)等逾120家中外行業龍頭企業將攜前沿產品和技術參會。

　　據介紹，本次大會以「電驅萬物．融合共生」為主題，將圍繞行業政策、前沿技術、創新應用、新型儲能、電池回收等設置八個專題會議，聚焦關鍵技術、產業轉型開展深度對話；同時將發布《動力電池產業發展指數(2026)》、《動力電池技術路線圖》、2026年動力電池領域創新技術等成果。

　　大會深化動力電池與乘用車、工程機械、低空經濟、具身智能等領域深度融合，一批高質量鏈主項目將進行簽約，首台「宜賓造」機器人等前沿項目加速落地。大會將集中呈現零碳園區、檢驗檢測、儲能、人工智能等標桿示範場景。

　　此外，本屆大會特邀西班牙擔任主賓國，還邀請了德國、韓國等國駐蓉、渝總領事館官員以及全球知名專家學者、行業協會、產業鏈企業代表等參加，將開展中國-西班牙產業合作交流活動、國際電池行業綠色供應鏈項目啟動儀式以及國際合作專題會議，深化跨境產業協作。
《經濟通通訊社20日專訊》

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