《中韓關係》王毅同韓外長會談，冀南韓獨立自主發展對外關係

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中國外交部長王毅昨日下午乘飛機抵達南韓首爾，展開亞洲兩國行程的首站訪問，他率先與南韓外長趙顯會談，就雙邊關係、朝鮮半島局勢及地區與國際熱點議題深入交換意見。



*中方致力於為半島和平穩定發揮作用*



王毅表示，國際形勢劇烈動盪蕩，局部衝突加劇蔓延，不僅衝擊全球產業鏈供應鏈安全，也給地區和平穩定帶來消極影響。希望韓方從自身根本利益出發，獨立自主、並行不悖發展對外關係。期望雙方不斷做大合作蛋糕，推動傳統產能合作向高附加值合作升級，加快推進中韓自貿協定第二階段談判。中方願以今年主辦亞太經合組織領導人非正式會議(APEC)為契機，同包括南韓在內的各方攜手構建亞太共同體，為亞太乃至世界和平與發展注入新動力。



王毅並應詢介紹對朝鮮半島局勢看法，稱中方始終致力於為半島和平穩定發揮建設性作用，樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處，最終實現半島長治久安。



趙顯表示，韓方始終堅持一個中國政策，期待以李在明總統出席今年11月APEC領導人非正式會議及明年兩國建交35周年為契機，進一步密切高層往來，深化經貿、高新技術等各領域合作，加快自貿協定第二階段談判，推動韓中戰略合作夥伴關係邁向更高水平。



*南韓：中國考慮11月安排中韓領袖會晤*



此外，南韓外交部在一份聲明中表示，王毅會談期間稱北京正在積極考慮，於今年11月深圳舉行的亞太經合組織峰會期間安排中韓兩國領導人舉行會晤。



會後王毅答記者問時被問到中方是否會為促成朝美首腦會談進行斡旋，他表示，此事應由朝鮮和美國協商決定，尤其是美方需要改變長期以來的對朝敵視政策。



美媒早前報道，美國總統特朗普敦促幕僚，最快在今年秋天安排他與朝鮮領袖金正恩會晤，可能的時間是11月到深圳出席APEC會議期間。

《經濟通通訊社20日專訊》