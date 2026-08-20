【ＡＩ】北京人形機器人創新中心發布天工Omni，面向家庭服務等場景

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2026世界機器人大會(WRC 2026)昨起一連五天在北京舉行。大會期間，北京人形機器人創新中心正式發布輕量化人形機器人天工Omni。據了解，其打通硬件本體與端側智能，是全球首個兼具感知移動與全身通用控制的Humanoid Native開放底座。另外，中心還發布了大一統具身智能模型Pelican-Unify。



據《新浪科技》報道，天工Omni身高1.35m，整機39kg，具有一定負載能力。據介紹，其面向狹窄空間、應急救援及家庭服務等未來場景。值得一提的是，其開放了二次開發體系，開放關節、傳感器、系統、運控API，以降低開發者底層研發門檻及成本，加速應用創新迭代。



北京人形機器人創新中心CEO熊友軍此前表示，當前具身智能的發展還在早期，還有很多問題沒有解決，「Omni的入局並不算晚。Omni未來還是面向於工業場景，不會做太多其他公司已經在座的事情，希望能給行業提供標準平台，讓其他廠商能夠在我們的平台上做二次開發，所以我們更加關注行業的共性以及關鍵的核心技術」。他同時表示，Omni不會和松延動力、加速進化等廠商直接競爭。



談及人形機器人在工廠等場景中的投入產出比問題，熊友軍坦言，現在人形機器人走入工廠等場景處於剛開始的階段，「當前人形機器人的ROI確實比工業機器人或者比人有一定差距，但是這個差距在很快速縮小」。

《經濟通通訊社20日專訊》