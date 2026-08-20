《汽車新勢力》東風汽車、Stellantis等出資成立神龍科技，首期規劃4款新能源車型

東風汽車官宣，神龍汽車科技（武漢）有限公司（下稱神龍科技）成立大會今日在武漢經開區舉行。



據介紹，神龍科技註冊資本約82億元人民幣，其中神龍汽車註冊資本佔比約24.1%，東風汽車佔比約13.5%，Stellantis集團佔比約13.5%，長江產業集團佔比約9.8%，武漢金控集團佔比約19.5%，武漢經開產投集團佔比約19.5%。



新公司的業務布局覆蓋整車研發、工業化投資、新能源汽車整車銷售等多元領域，首期規劃4款全新新能源車型，自2027年起陸續投放，涵蓋純電與插混技術路線，滿足硬派越野、城市通勤、家庭出行等多元場景。



*首批包括Jeep車型和標致車型各兩款，明年起生產*



Stellantis集團首席執行官安東尼奧．菲洛薩表示，神龍科技代表著Stellantis集團與東風汽車長期合作夥伴關係中的一個全新里程碑，也是落實雙方於今年5月15日宣布的戰略合作協議的重要一步，它將作為全新合作項目的專屬執行平台，支持首批兩款Jeep品牌車型和兩款標致品牌車型的開發與產業化。這些車型預計將從2027年起，由神龍汽車有限公司在其武漢工廠生產，並通過Stellantis集團的國際銷售和分銷網絡銷往全球。

《經濟通通訊社20日專訊》