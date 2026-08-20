  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2026 14:48

《汽車新勢力》東風汽車、Stellantis等出資成立神龍科技，首期規劃4款新能源車型

　　東風汽車官宣，神龍汽車科技（武漢）有限公司（下稱神龍科技）成立大會今日在武漢經開區舉行。

　　據介紹，神龍科技註冊資本約82億元人民幣，其中神龍汽車註冊資本佔比約24.1%，東風汽車佔比約13.5%，Stellantis集團佔比約13.5%，長江產業集團佔比約9.8%，武漢金控集團佔比約19.5%，武漢經開產投集團佔比約19.5%。

　　新公司的業務布局覆蓋整車研發、工業化投資、新能源汽車整車銷售等多元領域，首期規劃4款全新新能源車型，自2027年起陸續投放，涵蓋純電與插混技術路線，滿足硬派越野、城市通勤、家庭出行等多元場景。

*首批包括Jeep車型和標致車型各兩款，明年起生產*

　　Stellantis集團首席執行官安東尼奧．菲洛薩表示，神龍科技代表著Stellantis集團與東風汽車長期合作夥伴關係中的一個全新里程碑，也是落實雙方於今年5月15日宣布的戰略合作協議的重要一步，它將作為全新合作項目的專屬執行平台，支持首批兩款Jeep品牌車型和兩款標致品牌車型的開發與產業化。這些車型預計將從2027年起，由神龍汽車有限公司在其武漢工廠生產，並通過Stellantis集團的國際銷售和分銷網絡銷往全球。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普：將對伊朗發動毁滅性「經濟戰」，支援伊朗...

20/08/2026 09:08

中東戰火

懷念國際政治傳播大師朱鎔基總理

18/08/2026 14:50

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金