【提振內房】上海：推進「白名單」項目擴圍增效，落實城市更新相關稅費減免

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上海市人民政府辦公廳印發《上海市城市更新和住房發展「十五五」規劃》(下稱《規劃》)。《規劃》其中提出，健全投融資方式。建立可持續的城市更新投融資體系。加大市、區財政投入，積極爭取中央預算內投資、專項借款支持，用好超長期特別國債，對符合條件的城市更新項目，給予專項債等支持。落實城市更新相關稅費減免政策。完善市場化投融資模式，創新激勵機制，吸引社會資本參與城市更新。



建立健全政府、經營主體、社會群眾多方資金共擔模式。鼓勵各類金融機構加強對城市更新項目的信貸支持，創新金融產品。完善住房金融相關政策。發揮城市房地產融資協調機制作用，推進城市房地產融資協調機制「白名單」項目擴圍增效。深化住房公積金制度改革，拓展住房公積金覆蓋面和使用範圍，持續深化長三角地區住房公積金一體化合作。加大居民住房消費金融支持力度，更好滿足居民合理購房信貸需求。



*到2026年底，全面啟動城中村整體改造項目*



《規劃》並指出，城中村和舊住房成套改造提速攻堅。加快城中村改造，用足用好城中村改造專項借款、地方政府專項債等，加大財政資金投入。加快動遷騰地，積極推進實施房票等多元化安置。到2026年底，全面啟動城中村整體改造項目，全面完成整治提升。到2027年底，全面完成整體改造項目的前期改造。同步推進實施規劃拔點。加快舊住房成套改造，通過拆除重建、舊城區改建、功能置換等方式實施不成套職工住宅改造，積極完善公房承租權歸集、騰退更新路徑。



到2026年底，力爭全面完成剩餘約2萬平方米小梁薄板房屋改造。到2030年底，力爭基本完成不成套職工住宅改造，不成套里弄、公寓、花園住宅更新取得積極成效，推動實施一批兼具民生改善、保護發展的城市更新項目。

《經濟通通訊社20日專訊》