《經濟時評》摩通私銀：出口強勁中國經濟「K型分化」加劇，消費復甦料漸進且不均衡

摩根大通私人銀行亞洲利率外匯策略主管唐雨旋發表評論文章，探討中國經濟日益擴大的「K型分化」現象。她表示，中國經濟增長引擎正日益失衡。強勁的外需發揮了主要作用，而國內經濟活動卻仍相對乏力，預計消費復甦將呈現漸進且不均衡的模式。展望今年下半年及2027年，出口或仍是主要增長動力。鑑於出口仍具韌性，且經濟並未出現明顯失速，大規模刺激的必要性仍然有限。



唐雨旋指出，中國出口部門上半年表現亮眼，充當了經濟增長的「火車頭」，拉動整體經濟擴張。以汽車出口為例，中國汽車出口量已從五年前約100萬輛躍升至如今接近800萬輛，使中國成為全球最大的汽車出口國。今年，市場領先優勢已擴大至人工智能相關產業。上半年機電產品出口同比增長20.1%，佔出口總額63.5%。在多個產品類別中，出貨量與價格同步上升，帶動企業盈利能力顯著改善。



*中國出口開始超越以量取勝傳統模式，對企業利潤提振有限*



記憶晶片尤能說明這一轉變。儘管韓國在高帶寬存儲器(HBM)等尖端產品領域上仍保持技術領先，但中國在主流動態隨機存取存儲器(DRAM)生產方面已相當成熟，並在價值鏈的部分環節具備產能優勢。合併相關品類計算，上半年出口同比增長約86%。值得注意的是，其中相當一部分增長來自於價格上漲。這表明中國出口正開始超越以量取勝的傳統模式，而這種模式對企業利潤率提振往往有限。



相比之下，內需仍停滯不前。房地產板塊下行已持續五年，居民信心依然脆弱。儘管一線城市樓市出現一些復甦跡象，但全國指標仍在下滑。上半年社會消費品零售總額同比僅增長1.3%，較去年同期約5%的增速大幅回落。為應對這一挑戰，中國國務院於7月批准了擴大消費的「十五五」規劃，目標是到2030年社會消費品零售總額達到60萬億元人民幣，隱含年化增速僅為謹慎的3.7%。該規劃並非大規模刺激方案，但或有助於在邊際上減少部分制度性摩擦。「因此，我們維持謹慎，預計消費復甦將呈現漸進且不均衡的模式」。



*PPI回到正值區間，惟並非根本性供需失衡得到改善*



伊朗衝突後的能源價格上漲一度將工業生產者價格指數(PPI)推回正值區間，但這反映的是供給衝擊，而非根本性供需失衡得到改善。隨後的局勢緩和，上游成本壓力有所緩解。這對中國而言尤為重要。消費疲弱限制了中下游企業轉嫁投入成本上漲的能力，從而壓縮了利潤空間。下半年若要實現持續通脹復甦，最終仍有賴於內需出現更具實質性的改善。



*料中國將加快現有財政資源投放、適度加大寬鬆力度*



展望今年下半年及2027年，出口或仍是主要增長動力，而能源壓力緩解料將對工業活動、企業利潤與投資形成支撐。隨著內需壓力持續存在，預計決策層將加大支持力度，但主要方式是加快現有財政資源投放。中國人民銀行也可能適度加大寬鬆力度，同時繼續堅持精準調節的思路，以支持流動性和信貸增長。不過，鑑於出口仍具韌性，且經濟並未出現明顯失速，大規模刺激的必要性仍然有限。總體而言，政策支持預計仍將保持審慎、漸進的特徵。

《經濟通通訊社20日專訊》