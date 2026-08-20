《華為動向》享界G9正式發布，余承東：全球首款L3級自動駕駛架構豪華硬派SUV

享界G9及鴻蒙智行新品發布會今日在成都舉行。發布會上，享界G9正式發布，定位科技豪華硬派越野SUV。華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東表示，享界G9是首款L3級自動駕駛架構的豪華硬派SUV，並笑稱享界G9不僅能替代民宿，還能替代房車（露營車）。



據介紹，享界G9搭載原生電動頂帳，實現上下貫通、共享空間及空調，支持一鍵開合、雙重檢測防夾，並擁有2260L頂帳空間，搭載原生側面晴雨帳。此外，還搭載集成式尾門廚房，配備即熱式飲水機、冷暖花灑、一體式電磁爐等。全車並配備多個供電接口，同時可搭載多功能可拓展車頂平台，支持快拆快卸、靈活拓展接口；另有戶外探照燈、車側爬梯、15L車側小書包、電動拖車勾等配置。



與此同時，享界G9搭載華為全地形途靈平台、800V全主動可斷開穩定桿、智能差速鎖電驅等配置，使車輛在複雜路況下具備更強穩定性與通過能力。新車還配置L3級架構設計，以及車載製氧系統、車載衛星通信等拓展方案。



享界G9同日正式上市，三個版本Max+、Ultra、Ultra+，起售價42.98萬元人民幣。

《經濟通通訊社20日專訊》