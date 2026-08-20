《Ａ股行情》滬綜指收升0.24%重返3900，疫苗、農業股領漲

A股三大指數反覆收升，滬綜指全日升0.24%報3903.72點，重返3900關，深成指揚0.59%，創業板指漲0.64%。滬深兩市成交額約2.08萬億(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量4316億元或17%。
盤面上，醫藥板塊集體爆發，疫苗、創新藥等漲幅領先，沃森生物(深:300142)、萬泰生物(滬:603392)等多股漲停。美國製藥公司莫德納和默沙東表示，雙方合作研發的mRNA癌症疫苗試驗取得重大突破，可降低黑色素瘤擴散風險，兩者股價大漲；國內創新藥、生物疫苗股亦振奮上揚。
此外，農業種植板塊再度拉漲，金健米業(滬:600127)升停。摩根大通警告，全球化肥供應中斷與超強厄爾尼諾的風險正在疊加，全球食品價格可能在2027年上半年上漲5%。化肥供應缺乏類似戰略石油儲備的後備方案，一旦錯過施肥期，即使供應隨後恢復，農作物減產也難以挽回。
個股方面，A股機器人第一股宇樹科技(滬:688836)大幅收跌18.7%，報687元；公司昨科創板首秀逆市飆升，最多較發行價漲逾6倍。宇樹科技創始人王興興今日表示，真實場景工作的人形機器人尚未大規模推廣，主要原因在於機器人整體效率和泛用性能力仍有待提升。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4592.75
|+0.09
|上證指數
|3903.72
|+0.24
|10185.70
|深證成指
|13972.78
|+0.59
|10607.90
|創業板指
|3495.59
|+0.64
|科創50
|1652.97
|-0.87
|B股指數
|281.47
|+0.30
|0.76
|深證B指
|1166.72
|+0.61
|0.41
《經濟通通訊社20日專訊》
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