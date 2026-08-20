《Ａ股行情》滬綜指收升0.24%重返3900，疫苗、農業股領漲

A股三大指數反覆收升，滬綜指全日升0.24%報3903.72點，重返3900關，深成指揚0.59%，創業板指漲0.64%。滬深兩市成交額約2.08萬億(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量4316億元或17%。



盤面上，醫藥板塊集體爆發，疫苗、創新藥等漲幅領先，沃森生物(深:300142)、萬泰生物(滬:603392)等多股漲停。美國製藥公司莫德納和默沙東表示，雙方合作研發的mRNA癌症疫苗試驗取得重大突破，可降低黑色素瘤擴散風險，兩者股價大漲；國內創新藥、生物疫苗股亦振奮上揚。



此外，農業種植板塊再度拉漲，金健米業(滬:600127)升停。摩根大通警告，全球化肥供應中斷與超強厄爾尼諾的風險正在疊加，全球食品價格可能在2027年上半年上漲5%。化肥供應缺乏類似戰略石油儲備的後備方案，一旦錯過施肥期，即使供應隨後恢復，農作物減產也難以挽回。



個股方面，A股機器人第一股宇樹科技(滬:688836)大幅收跌18.7%，報687元；公司昨科創板首秀逆市飆升，最多較發行價漲逾6倍。宇樹科技創始人王興興今日表示，真實場景工作的人形機器人尚未大規模推廣，主要原因在於機器人整體效率和泛用性能力仍有待提升。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4592.75 +0.09 上證指數 3903.72 +0.24 10185.70 深證成指 13972.78 +0.59 10607.90 創業板指 3495.59 +0.64 科創50 1652.97 -0.87 B股指數 281.47 +0.30 0.76 深證B指 1166.72 +0.61 0.41

《經濟通通訊社20日專訊》