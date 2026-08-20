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AH股新聞

20/08/2026 10:23

《Ａ股焦點》醫藥板塊集體爆發，疫苗股領漲，黑色素瘤疫苗臨床試驗成功

　　A股醫藥板塊爆發，其中疫苗股領漲，百克生物(滬:688276)、康希諾(滬:688185)、沃森生物(深:300142)、康華生物(深:300841)、智飛生物(深:300122)均升20%封板。

　　8月19日，莫德納(Moderna)與默沙東(Merck Sharp&Dohme)宣布，雙方合作的mRNA疫苗三期項目取得成功。這是mRNA技術在癌症治療領域迎來的首個三期試驗成功案例，有望為每年成千上萬確診罹患高危黑色素瘤患者帶來全新延長生命的療法。受此消息影響，莫德納及默沙東股價大漲。

　　國內創新藥方面，近日，國家藥品監督管理局批准三生國健藥業（上海）股份有限公司申報的安弗利奇塔單抗注射液（皮下注射）（商品名：益賽那）上市；同時，藥監局批准成都盛迪醫藥有限公司申報的1類創新藥富馬酸立康可泮膠囊（商品名稱：恒優達）上市。創新藥板塊走揚，石藥創新(深:300765)、萬泰生物(滬:603392)、博騰股份(深:300363)、海普瑞(深:002399)及雙鷺藥業(深:002038)多股漲停。
《經濟通通訊社20日專訊》

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