《中韓關係》王毅與韓國安室長魏聖洛戰略對話：冀韓方實現真正戰略自主，不搞選邊站隊

據《新華社》報道，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今日在首爾與南韓國家安保室長魏聖洛舉行戰略對話。



王毅表示，去年以來，李在明總統和習近平主席實現互訪，引領中韓關係進入改善發展的新階段。中方讚賞李在明政府推動中韓關係重回戰略合作夥伴關係軌道，雙方應加強溝通，增進互信，減少不必要猜忌，在政治、經貿、安全等各領域開展戰略合作。希望韓方實現真正戰略自主，不搞陣營對抗，不搞選邊站隊，並行不悖發展同中國、美國等大國關係。



魏聖洛稱，韓方願同中方一道，落實兩國元首共識，打造實實在在成果，增進各自人民福祉，推動韓中戰略合作夥伴關係邁上新台階。韓方致力於並行發展對外關係，願同中方密切高層戰略對話，為維護地區和平穩定凝聚力量。



*王毅：解決半島緊張局勢，應推動美國放棄對朝敵視政策*



雙方還就地區安全問題深入交換意見。王毅闡述中方在地區及半島問題上的原則立場，指出應警惕日本右翼勢力開歷史倒車的言行，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。解決半島緊張局勢的根本途徑在於消除問題產生的根源，推動美國放棄對朝敵視政策。希望各方多做有利於重啟對話、恢復互信的事情，樂見半島走向韓朝兩國和平共處，最終實現半島停和機制轉換和長治久安。

《經濟通通訊社20日專訊》