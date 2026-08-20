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AH股新聞

20/08/2026 08:46

順豐控股(06936)7月快遞物流業務收入264億人幣升6%，單票收入連升5個月

　　順豐控股(06936)(深:002352)公布，7月快遞物流業務收入263.68億元（人民幣．下同），升6.1%。

　　該集團指，速運物流業務收入191.5億元，升2.6%，單票收入14.45元，升6.6%，已連續5個月按年回升。供應鏈及國際業務收入72.2億元，升16.7%。
《經濟通通訊社20日專訊》

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