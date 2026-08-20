洛陽鉬業(03993)中期多賺86%收入升43%，時隔14年首恢復派中期息9.5分

洛陽鉬業(03993)(滬:603993)公布，截至6月30日止中期盈利161.5億元（人民幣．下同），升86.3%，每股盈利76分，派中期股息每股9.5分，是自2012年來首度恢復派中期息。扣除非經常性損益之純利156億元，升78.89%。



該集團指，營業收入1353.2億元，升42.8%，營業成本升39%，銅產量38.8萬噸，增長9.73%，繼續位居全球前十大銅生產商，銷量升16.6%，毛利率62.88%，升9.25個百分點，鈷銷量升87.6%，毛利率83.16%，升21.33個百分點，巴西金礦銷量9.75萬盎司，毛利率41.1%，加權平均淨資產收益率17.67%，升5.9個百分點。



該集團指，各主要礦山生產運行平穩，年度經營目標有序推進。巴西四座在產金礦項目保有黃金資源量約156噸，預計今年產金6至8噸。礦山基礎設施完善、工藝成熟，可快速貢獻產量和利潤。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社20日專訊》