內地向境外保險保單收益徵稅，平保：對集團整體影響近乎零，壽險行業進入黃金發展期

中國平安(02318)(滬:601318)首席財務官付欣在業績發布會上表示，市值管理是平安管理層非常重要的工作。今年上半年資本市場環境複雜多變，金融板塊和科技板塊出現板塊輪動，各大行給予平安的估值較當前實際股價估值為高，認為現時股價未能體現真實價值，而隨著利潤持續穩健增長，股東回報持續釋放，相信股價將能真正反映出其內在價值。



對於新業務價值，中國平安聯席首席執行官郭曉濤表示，預期在可預見的未來，低利率的情況將會維持一段時間，利差將會持續地收窄。整個金融行業將進入到存量化的階段，而壽險行業剛好相反，認為壽險行業進入到了黃金發展期，就是因為壽險的產品是唯一一個在低利率環境下能夠提供長期持續穩定保底收益率的金融產品，料壽險行業將會持續發展，今年上半年集團的新業務價值錄得有11%增長，期待今年全年仍然能夠達成一個比較好的結果，對此集團抱有信心。



對於內地向境外保險保單收益徵稅稅率20%，中國平安聯席首席執行官謝永林表示，這並非新的政策，市場無需過度解讀，該稅收暫未擴大至境內保險收益，境內的保險不受相關影響，集團在海外保單業務佔比極少，所以對集團整體影響幾乎為零。

《經濟通通訊社21日專訊》