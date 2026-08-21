《神州頭條》財經報章頭版摘要：上海推優化房地產「滬八條」

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平致電祝賀希奇萊馬當選連任贊比亞總統

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8月20日，國家主席習近平致電哈凱恩德．希奇萊馬，祝賀他當選連任贊比亞共和國總統。習近平指出，我高度重視中贊關係發展，願同希奇萊馬總統一道努力，落實中非合作論壇北京峰會成果，弘揚傳統友好，堅定相互支持，持續提升互利合作水平，引領中贊全面戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



資本市場支持硬科技路徑持續拓寬

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8月19日至23日，以「人機共生，產需共融」為主題的2026世界機器人大會在北京經開區舉行。這場盛會既是前沿技術與創新產品的集中檢閱，也成為資本市場與硬科技產業深度對接的重要窗口。大會期間，北交所、上交所、深交所、港交所首次齊聚同一行業盛會，同步開展專場資本對接、政策宣講與企業路演活動。



服務消費潛力充分釋放，新型消費蓬勃發展

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商務部消費促進司負責人8月20日表示，今年以來，我國消費市場保持向新向優發展態勢，市場規模穩步擴大、發展質量不斷提升。1-7月，社會消費商品和服務零售總額同比（下同）增長2.6%；社會消費品零售總額28.77萬億元(人民幣．下同)，增長1.2%，其中除汽車以外的消費品零售額增長2.7%。





《上海證券報》



習近平致電祝賀希奇萊馬當選連任贊比亞總統

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8月20日，國家主席習近平致電哈凱恩德．希奇萊馬，祝賀他當選連任贊比亞共和國總統。習近平指出，我高度重視中贊關係發展，願同希奇萊馬總統一道努力，落實中非合作論壇北京峰會成果，弘揚傳統友好，堅定相互支持，持續提升互利合作水平，引領中贊全面戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



從規模紅利到技術溢價，A股公司半年報勾勒經濟升級新圖景

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截至8月20日午間，A股899家上市公司披露2026年半年報，數量佔全市場5500餘家公司的16%。數據顯示，430家公司實現營收、淨利潤雙增，120家公司淨利潤同比倍增。半導體、化工、有色金屬三大板塊業績領跑市場。局部數據印證，中國產業升級步伐扎實篤定。中國經濟正在告別粗放式規模擴張，轉向技術驅動、全球定價的高質量躍升新階段。



上海出台「滬八條」優化房地產政策

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8月20日，上海市住房和城鄉建設管理委員會、上海市房屋管理局等六部門聯合印發《關於優化本市房地產政策措施的通知》，自2026年8月21日起施行。《通知》主要包括優化住房公積金提取、優化個人住房信貸、實施「以舊換新」購房補貼、推行房票安置及推進收購二手住房等五個方面8項政策措施，旨在更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。





《證券時報》



習近平致電祝賀希奇萊馬當選連任贊比亞總統

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8月20日，國家主席習近平致電哈凱恩德．希奇萊馬，祝賀他當選連任贊比亞共和國總統。習近平指出，我高度重視中贊關係發展，願同希奇萊馬總統一道努力，落實中非合作論壇北京峰會成果，弘揚傳統友好，堅定相互支持，持續提升互利合作水平，引領中贊全面戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



工信部再次批復開展衛星物聯網業務商用試驗

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工業和信息化部日前批復浙江時空道宇科技有限公司開展衛星物聯網業務商用試驗，試驗期為兩年。這是衛星物聯網業務進一步擴大向民營開放的重要舉措。



上海推優化房地產「滬八條」，一線城市樓市「暖風」頻吹

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繼北京出台樓市新政後，8月20日，上海發布《關於優化本市房地產政策措施的通知》，推出優化住房公積金提取、優化個人住房信貸、實施「以舊換新」購房補貼、推行房票安置以及推進收購二手住房等5個方面8項政策措施。

《經濟通通訊社21日專訊》