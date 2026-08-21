《神州經脈》證券印花稅收入漲近1倍，提振內需新政下半年出台

滬綜指今日（21日）走勢反覆，最後微升0.04%收市，報3905.2點，險守三千九，全周則跌0.56%連挫兩周；深成指今日升0.87%，創業板指漲1.43%。成交大減，滬深兩市全日交易額僅1.88萬億元（人民幣．下同），創4月7日以來新低，較上個交易日縮量2002億元或約一成。從板塊來看，貴金屬全日走高，湖南白銀(深:002716)升停，曉程科技(深:300139)漲8.6%。鋰礦板塊全日升2.6%，融捷股份(深:002192)漲停。下跌方面，農業板塊集體調整。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7205，較上個交易日4時30分收盤價升34點子，三連升，創2023年1月13日以來逾三年半新高，全日在6.7200至6.7250之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7817，較上個交易日跌9點子，止兩連升，較市場預測偏弱水平仍逾550點。



*今日新聞精選*



1. 中共中央政治局委員、外交部長王毅結束南韓的行程後轉訪印尼，今日上午在雅加達主持中國印尼全面戰略對話機制首次會議，下午將與國防部長董軍共同出席中印尼外長防長「2+2」對話機制第二次部長級會議。《路透》報道援引王毅表示，中國和印尼同意要堅持戰略自主，堅定支持彼此的核心利益，更好地統籌發展和安全兩件大事；雙方一致同意要深化發展戰略對接，支持貿易平衡可持續發展，並大力拓展人工智能等新質生產力的合作。



2. 財政部今日公布，1-7月，全國一般公共預算收入143696億元，同比增長5.8%；其中全國稅收收入同比增長6.7%；非稅收入同比增長1.6%。1-7月全國一般公共預算支出162889億元，同比增長1.3%。其中，中央一般支出同比增長6.2%；地方一般公共預算支出同比增長0.5%。主要稅收收入項目中，印花稅3530億元，同比增長38%。其中，證券交易印花稅1864億元，同比增長99.2%，增幅較1-6月進一步擴大1.9個百分點。



3. 財政部副部長廖岷在國新辦今日舉行的新聞發布上介紹，財政金融協同促內需政策已經從8月1日開始實施，包括拓寬貼息範圍，將新發放的流動資金貸款納入中小微企業貸款貼息政策範圍等；提高額度上限，將享受政策的中小微企業貼息貸款規模上限由5000萬元提高至7500萬元等。廖岷表示，正在繼續研究制定新政策新舉措，並於今年下半年推出。通過持續深化收入分配制度改革，強化稅收轉移支付等再分配調節，來不斷夯實居民能消費、敢消費和願消費的基礎。



4. 據《The Information》早前援引知情人士報道，英偉達(US.NVDA)計劃在今年年底前開始小批量出貨一款專門面向中國客戶的人工智能芯片，並已有多家客戶下單。不過，英偉達方面隨後否認該消息，並指報道不實。報道稱，相關芯片是英偉達一款語言處理器(LPU)的變體，採用從初創公司Groq獲得授權的技術開發，可與圖形處理器(GPU)協同工作，加快AI聊天機器人的響應速度。這款芯片符合美國出口管制規定，但中方是否會允許相關訂單繼續執行仍有待觀察。



5. 廣東省統計局公布，1-7月份，全省規模以上工業增加值同比增長5.7%，較1-6月回落0.1個百分點，其中3D打印設備、工業機器人、集成電路產品產量分別增長56.5%、36.6%、34.3%。1-7月份，全省社會消費品零售總額同比增長1.2%，亦較1-6月回落0.1個百分點，其中新能源汽車商品零售額增長7.8%。1-7月份，全省固定資產投資同比下降11.3%，降幅比1-6月收窄0.1個百分點，其中房地產開發投資下降21.7%。



6. 廣州市中級人民法院今日發文指，廣州農村商業銀行股份有限公司華夏支行以恒大地產集團有限公司不能清償到期債務，並且資產不足以清償全部債務為由，向法院申請對恒大地產集團有限公司破產清算。廣東省廣州市中級人民法院經審查認為，該申請符合規定，於2026年8月21日裁定受理上述破產清算申請。深圳市中級人民法院昨日對恒大集團、恒大地產、許家印案進行一審公開宣判，對恒大集團判處罰金88.2億；對恒大地產判處罰金70億；對許家印判處無期徒刑。



7. 中汽協今日發布數據顯示，據統計分析，2026年7月，中國品牌乘用車共銷售175.4萬輛，環比下降3.2%，同比增長9.3%，佔乘用車銷售總量的77.4%，銷量佔有率比去年同期提升7.2個百分點。2026年1-7月，中國品牌乘用車共銷售1089.2萬輛，同比增長0.2%，佔乘用車銷售總量的72.7%，銷量佔有率比去年同期提升4個百分點。



8. 據深圳海關消息，今年前7個月，深圳外貿進出口總額達3.42萬億元，規模創下歷史同期新高，同比增長32.8%。其中，出口1.77萬億元、增長13.9%，進口1.65萬億元、增長61.9%。前7個月，機電產品出口總額1.37萬億元，同比增長17.5%，佔同期深圳出口總值的77.2%；機電產品進口1.28萬億元，同比增長53%，佔全市進口總值的77.7%。