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AH股新聞

21/08/2026 17:00

《鍾之日記》恒指收企二萬六，泡泡瑪特績後跌

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指收報26009點，升310點，主板成交2573億元
▷ 泡泡瑪特中期營收171.73億元，純利50.38億元，股價跌3%
▷ 中國平安中期純利增36%，派息0.98元，股價升3.9%

　　8月21日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　中東局勢持續緊張，加上美國債息回升，美股隔晚收黑，惟港股延續連升四日氣勢，今早再高開逾百點，然後反覆向上。科網股早段偏軟、午後回升，加上金融股造好，恒指尾段升幅擴大，全日收報26009，升310點或1.2%，實現五連漲；主板成交近2573億元。全周計，恒指累升892點，結束過去兩周連跌。

*滬綜指微升0.04%，兩市成交跌破2萬億*

　　滬綜指走勢反覆，最後微升0.04%收市，報3905.2點，險守三千九，全周則跌0.56%連挫兩周；深成指今日升0.87%，創業板指漲1.43%。成交大減，滬深兩市全日交易額僅1.88萬億元人民幣，創4月7日以來新低，較上個交易日縮量2002億元或約一成。

　　從板塊來看，貴金屬全日走高，湖南白銀(深:002716)升停，曉程科技(深:300139)漲8.6%。鋰礦板塊全日升2.6%，融捷股份(深:002192)漲停。下跌方面，農業板塊集體調整，萬向德農(滬:600371)跌停，神農種業(深:300189)挫近12%。

　　回顧本周，儘管強出口支撐經濟因素依然突出，但中國7月工業、投資、消費主要經濟指標全面走弱，工業、投資和消費均遜於預期，調查失業率升至三個月高點。國務院總理李強主持召開國務院全體會議時表示，當前內需不足問題仍然突出，要及時謀劃出台務實管用的增量政策。財政部今宣布，財政金融協同促內需政策已經優化完善，正繼續研究制定新政策新舉措，並於今年下半年推出。市場對政策支持加力的預期升溫。

*泡泡瑪特績後跌3%，料難達全年20%增長目標*

　　泡泡瑪特(09992)公布中期業績，截至2026年6月底公司實現營收171.73億元人民幣，同比上升23.76%，惟低於預期的199.8億元人民幣；純利50.38億元人民幣，同比增長10.14%，亦遠遜市場預期的66.4億元人民幣；經調整純利51.56億元，同比增長9.47%。每股基本盈利3.8元人民幣，不派中期息。

　　按區域劃分，報告期內，中國地區收入為122.01億元人民幣，增長47.3%；亞太地區收入下滑9.68%，美洲地區收入則跌16.48%。按IP劃分，自主產品收入170.61億元人民幣，同比升24.05%。其中，THE MONSTERS為最大貢獻，收入44.54億元人民幣，跌7.47%；星星人收入26.5億元人民幣，飆升5.81倍。

　　泡泡瑪特創始人王寧在業績電話會上表示，海外市場主要受LABUBU熱度下滑的影響，而國內市場基礎運營能力更扎實，所以星星人很快填補了LABUBU的空缺。他稱，今年困難比想像中大，加上去年第三季基數高，今年下半年壓力預計比上半年更大，公司大概率無法完成年初訂下的全年收入增長不低於20%的目標。

　　王寧坦言，泡泡瑪特把今年定義為公司的「調整年」，提升銷售不是首要目標。他又預告，未來6個月內將推出回購計劃，規模不低於20億元人民幣，不高於50億元人民幣，以證對長期發展的信心。　

　　受業績遜預期及海外市場降溫影響，泡泡瑪特今日大幅低開8.2%，最終收跌3.1%，報149元，為表現第二差藍籌。

*平保收升3.9%，對未來新業務價值增長具信心*

　　中國平安(02318)中期多賺36%，派息亦增加，股份獲追捧，最高見56.3元，最終收漲56.2元，全日升3.9%。

　　集團昨收盤後公布，截至6月30日止中期純利925.85億元（人民幣．下同），按年升36.1%；每股基本盈利5.3元，派中期息0.98元，按年升逾3%。期內收入6153.51億元，升12.6%。

　　2026年上半年，壽險及健康險業務新業務價值達成248.47億元，按年增長11.2%。期內代理人渠道人均新業務價值按年增長14.1%；銀保、社區金融服務及其他渠道對平安壽險新業務價值的貢獻佔比近四成，按年提升3.8個百分點。

　　原保險保費收入1787.51億元，按年增長4.0%，其中新能源車原保險保費收入按年增長21.5%；保險服務收入1718.79億元，按年增長3.8%；整體綜合成本率95.1%，按年優化0.1個百分點。

　　平保聯席首席執行官郭曉濤表示，內地正在低息環境，可預見未來息口會持續偏低，對銀行業利潤率可能會受壓，但壽險則可提供長期、穩定兼保底收益的產品，形容行業進入黃金發展期，對今年下半年，以至未來數年的新業務價值增長充滿信心。

　　關於全球資金追捧人工智能概念，內險股表現相對遜色，平保首席財務官付欣指出，隨著市場資金輪動，平保股價隨同業波動，管理層認為，現估值未反映公司實際價值，根據大行普遍預測，平保估值被低估近50%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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