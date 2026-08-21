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AH股新聞

21/08/2026 10:31

《Ａ股焦點》海特高新跌近2%，回應「搶印章」：作為華芯科技股東合法維權

　　晶圓代工企業--成都海威華芯科技有限公司(以下簡稱華芯科技)19日晚公告稱，海特高新(深:002023)組織百餘人強闖公司，強行搶走公司黨委印章、公司公章、合同專用章、「馬曉力」字樣手寫體簽章各1枚。

　　對此，海特高新20日回應稱，公司作為華芯科技的股東，8月18日聯合其他股東前往華芯科技主張自己的合法權利，依照法院生效判決、仲裁裁決、法院的執行通知書、董事作出的決定，依法對華芯科技進行了維權活動，主張自己的合法權利，恢復了股東部分權利。

　　海特高新現跌1.8%，報10元人民幣。

　　海特高新還通過官微發文稱，華芯科技原董事長馬曉力在非法控制華芯科技期間，存在嚴重的違法違規問題，嚴重影響華芯科技的發展，直接給股東造成嚴重損失，並列舉了其存在的7項具體問題。

　　海特高新表示，公司及其他股東持續向相關部門進行匯報並表達希望保護海特高新和其他股東合法權利的相關訴求。下一步公司將在人民法院的支持下依法依規維權。
《經濟通通訊社21日專訊》

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