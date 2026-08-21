《中國要聞》鄭柵潔與特銳德等5家民企座談：完善民企參與國家重大項目建設機制

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國家發展改革委主任鄭柵潔20日主持召開座談會，圍繞穩定經濟運行、促進有效投資聽取民營企業意見建議。來自電氣設備、製藥裝備、消費服務、智能終端、紡織服裝及冶金化工領域的特銳德電氣(深:300001 )、楚天科技(深:300358)、譽存科技、雷鳥創新、鄂爾多斯資源(滬:600295)等5家企業負責人參加座談會。



*發改委擬推增量政策，激發民間投資活力*



鄭柵潔表示，當前，受內外部因素疊加影響，一些行業企業面臨困難增多，但中國經濟從來都是在戰勝挑戰中發展、在歷經考驗中壯大，希望廣大民營企業家堅定發展信心，在新舊動能轉換過程中把握市場機遇、深挖投資潛力，積極參與國家重大戰略和重大工程，投資布局產業鏈新領域新賽道，在市場競爭中取得更好發展、實現更大作為。



鄭柵潔稱，國家發改委將充分發揮存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，協同推進「十五五」規劃《綱要》重大工程和「六張網」規劃建設，扎實推進「兩重」建設和「兩新」工作，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，進一步破除隱性壁壘、擴大場景開放、強化要素支持、保護合法權益，充分激發民間投資活力，推動經濟持續向新向優向好發展。



與會企業負責人普遍認為，市場空間和機遇廣闊，企業發展信心堅定。下一步將持續深耕主業、加大投資布局、深化科技創新、促進就業增收。參會企業還圍繞優化投資服務、促進國企民企協同發展、規範市場競爭秩序、拓寬融資渠道、支持傳統產業改造升級等方面提出意見建議。

《經濟通通訊社21日專訊》