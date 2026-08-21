《華為動向》鴻蒙智行問界M9 Ultimate加長版、享界V8等亮相成都車展，智界RX預售29.98萬元起

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2026成都車展今日開幕，鴻蒙智行問界M9 Ultimate領世加長版旗艦SUV實車亮相。據介紹，該車採用全新寰宇三聯屏設計，中控區域配備雙17.2英寸雙3.4K超寬屏，預裝鴻蒙智行專屬HarmonyOS車機；首創單光機雙焦面AR-HUD，支持近焦面顯示輔助駕駛、安全信息。



現場工作人員介紹稱，該車還搭載ALPS健康座艙3.0，擁有二氧化碳、TVOC、溫度、濕度、氧氣等傳感器，可全天監測艙內環境狀態；支持實時感知有害氣體，主動進行殺菌除醛祛味。同時配備全主動制氧系統，支持實時感知氧氣、二氧化碳濃度、海拔、駕駛員疲勞等，實現渦旋快速制氧。



*享界V8首秀，定位家用MPV*



同日首次亮相的還有鴻蒙智行享界V8「家庭智慧旗艦MPV」。據介紹，享界V8在產品定義上「兼顧家用舒適與個性表達」，前臉配備近2米的寰宇星環一體貫穿大燈，內部包含十二星座圖案；星雲尾燈呼應前臉寰宇大燈，車尾腰線採用寬體設計。



新車採用封閉式前臉設計，主打「溫潤飽滿」；保留電動滑門，配備全新星恒輪轂，融合豪華、運動感，適配多場景出行需求；輪轂內嵌全新立體精雕LOGO，輔以放射狀線條，主打細膩精致感。



*智界RX首發華為智擎新一代高性能電驅*



此外，鴻蒙智行昨在成都車展前夕舉行了新品發布會，正式推出享界G9、智界RX等多款出行產品。其中，智界RX正式開啟預訂，搭載共光路艙內激光雷達版本預售價29.98萬元（人民幣．下同）起，採用L3級自動駕駛架構設計的版本預售價35.98萬元起。新車首發華為智擎新一代高性能電驅，並採用全鋁雙叉臂、五連桿獨立懸架，部分版本配備雙腔空氣懸架及雙閥連續可變阻尼減振器。



鴻蒙智行首款科技豪華硬派SUV享界G9同步上市，售價42.98萬元起。享界G9共推出五座、六座版本，並提供純電和增程兩種動力選擇，Max+、Ultra和Ultra+版本售價分別為42.98萬元起、47.98萬元起和52.98萬元起。

《經濟通通訊社21日專訊》