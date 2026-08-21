《汽車新勢力》小鵬攜物理AI全品類亮相成都車展，X9全球累計交付超6萬輛

第二十九屆成都國際車展今日開幕。小鵬集團(09868)攜物理AI全品類亮相，涵蓋小鵬G9L、GX、X9及MONA L03等多款熱門車型，以及全新一代人形機器人IRON、生態企業匯天「陸地航母」分體式飛行汽車等產品。



車展首日，小鵬集團舉辦「AI改變世界」主題發布會，正式推出小鵬G9L、X9及MONA M03三款車型全新套件。其中，小鵬G9L全新黑金套件採用雙24K金標設計，官方指導價15000元（人民幣．下同），限時優惠價10000元。目前小鵬G9L展車已陸續抵達全國220家門店，試駕同步開啟。



小鵬X9全新黑武士套件價格為8800元，星艦尾翼支持單獨選裝，價格為1298元。目前X9全球累計交付超6萬輛，7月斬獲泰國及香港豪華純電MPV銷冠。



小鵬MONA M03全新羅蘭紫/牛油果綠主題套裝則有限時優惠價5499元。MONA M03連續23個月蟬聯10萬-20萬元級純電轎車銷冠，累計交付31萬輛。



此外，小鵬GX上市兩月交付突破1.5萬輛，海外未公布售價已獲超2000輛訂單，首批300輛已發運。

《經濟通通訊社21日專訊》