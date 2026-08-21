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21/08/2026 17:37

《中國要聞》市監總局：質量強鏈二期項目將拓展具身智能、固態動力電池等方向

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局推進質量強鏈二期十大項目
▷ 項目拓展具身智能機器人、固態動力電池等方向
▷ 部署166項攻關任務，涵蓋標準研制及計量測試等領域

　　國家市場監管總局今日召開「推進實施質量強鏈」專題新聞發布會。市場監管總局質量發展局副局長張蕾蕾在會上宣布，總局已謀劃推進質量強鏈二期十大標誌性項目，在延續高端儀器儀錶、新能源、工業機器人等重點領域的同時，拓展具身智能機器人、固態動力電池等新方向，並新增工業母機、無人機、先進合成生物製造等重點領域。

　　談及二期項目的布局考慮，張蕾蕾表示，二期將按「三個一批」布局：延續一批高端儀器儀錶、新能源、工業機器人等重點領域，持續深化攻關；拓展一批具身智能機器人、固態動力電池等新方向，緊跟產業迭代發展；新增一批工業母機、無人機、先進合成生物製造等重點領域，瞄準產業發展熱點。

*部署166項攻關任務，加快標準研制*

　　在攻關任務安排方面，張蕾蕾介紹，二期項目將統籌標準、計量、檢驗檢測、認證認可等質量基礎設施要素，滾動部署166項攻關任務。其中，標準研制方面，重點推動智能體、腦機接口、氫能等領域國際標準研製，加快制定產業急需的關鍵技術國家標準；計量測試方面，聚焦關鍵量值溯源難題，建立一批國家計量標準和測試裝置；檢驗檢測方面，研製關鍵檢測技術裝備和方法；認證認可方面，著力構建新興產業認證制度，助力優質產品拓展市場。

　　張蕾蕾還提到，二期項目廣泛採用產學研用聯合攻關模式，整合產業鏈龍頭企業、高校、科研院所、技術機構等多元主體力量，組建質量技術創新聯合體，並推動質量強鏈標誌性項目與全國百個質量強鏈重點項目、跨區域聯動項目同向發力、成果共享。
《經濟通通訊社21日專訊》

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