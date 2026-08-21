《中國要聞》中國與瑞士宣布完成自貿協定升級談判

據中國商務部網站，瑞士聯邦主席兼經濟部長帕姆蘭20日在伯爾尼會見中國商務部部長王文濤，共同宣布完成中國與瑞士自由貿易協定升級談判並簽署諒解備忘錄。



中瑞自貿協定於2013年7月簽署，2014年7月生效實施，是中國與歐洲大陸國家簽署的第一個自貿協定。2024年9月，中瑞雙方啟動自貿協定升級談判，歷經五輪磋商，升級談判成功完成。雙方承諾將在貨物、服務、投資、規則等多個領域作出更高水準雙向開放，這將為兩國經貿合作創造新的機會。這次升級談判完成後，雙方將加緊履行各自國內程序，以便早日正式簽署升級議定書。



王文濤表示，瑞士是中國重要合作夥伴，在當前充滿不確定性的國際環境下，這展現雙方選擇確定性和支持自由貿易的鮮明態度。今年是中國「十五五」規劃開局之年，也是中瑞建立創新戰略夥伴關係10周年，中方願同瑞方共同落實好兩國領導人重要共識，儘快完成正式簽署並實施升級協定，推動兩國經貿關係提質升級，更好惠及兩國企業和人民。



帕姆蘭表示，協定成功升級是雙邊關係發展進程中的又一重要里程碑，將為兩國企業長遠發展提供更加穩定、透明、可預期的制度性保障，還釋放雙方推進開放合作、自由貿易和維護基於規則的國際經貿環境的積極信號。

《經濟通通訊社21日專訊》