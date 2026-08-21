【聚焦數據】前7月深圳外貿總額3.4萬億創同期新高，進口增逾六成、出口增14%

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▷ 出口1.77萬億元增13.9%，進口1.65萬億元增61.9%
▷ 香港、東盟、台灣為前三大貿易夥伴，對港進出口增68.3%
據深圳海關消息，今年前7個月，深圳外貿進出口總額達3.42萬億元(人民幣．下同)，規模創下歷史同期新高，同比增長32.8%。其中，出口1.77萬億元、增長13.9%，進口1.65萬億元、增長61.9%。
*電子元件、電腦出口增四成，機電產品進口增五成*
從出口產品結構來看，高技術、高附加值產品成為拉動出口增長的核心引擎。前7個月，深圳出口機電產品1.37萬億元，同比增長17.5%，佔同期深圳出口總值的77.2%。其中，電子元件、電腦及其零部件出口額分別為2854.1億元、2170.7億元，分別增長43.8%、21.6%；新能源、新材料、高技術等「新三樣」產品合計出口787.3億元，同比增長26.6%。
進口方面，高端生產要素進口持續擴容。前7個月，深圳機電產品進口1.28萬億元，同比增長53%，佔全市進口總值的77.7%。
*對香港進出口第一，同比增近七成*
前7個月，深圳對前十大貿易夥伴進出口合計達2.68萬億元，同比增長35.2%，佔全市外貿總值的78.2%。其中，香港、東盟、台灣是深圳前三大貿易夥伴，進出口額分別達6745.7億元、5067.7億元、3376.1億元，同比分別增長68.3%、20.5%、14.7%。
同期，對歐盟、美國、日本、韓國、印度、瑞士、澳洲進出口保持增長，進出口額分別為2970.2億元、2750.6億元、2073.8億元、2053.1億元、607.3億元、584.3億元、521.5億元，同比分別增長13.9%、11.5%、78.9%、43.7%、20.1%、432.5%、50.9%。
*民企進出口增四成，外企進出口增兩成*
從貿易方式來看，前7個月，深圳以一般貿易方式進出口1.75萬億元，同比增長23.1%，佔同期深圳市進出口總值51%。同期，保稅物流進出口1.04萬億元，增長50.6%，佔30.5%；加工貿易進出口6194.6億元，增長37.4%，佔18.1%。
前7個月，深圳民營企業進出口2.52萬億元，增長40.4%，佔全市外貿總值的73.7%，拉動深圳外貿增長28.2個百分點。同期，外商投資企業進出口8499.3億元，增長25.3%，佔比24.8%。
《經濟通通訊社21日專訊》