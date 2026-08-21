【提振消費】財政部：財政金融協同促內需政策已實施，下半年推出新舉措

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國新辦今日舉行的「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會。財政部副部長廖岷在會上介紹，財政金融協同促內需政策已經優化完善，並從8月1日開始實施。優化完善後的財政金融協同促內需政策，主要包括三個新舉措。



第一，拓寬貼息範圍。在先前固定資金貸款基礎上，將新發放的流動資金貸款納入中小微企業貸款貼息政策範圍；更好貼近大眾消費習慣，將包括購車、裝修在內新發生的各類信用卡分期消費都納入政策支持範圍，按此，消費者只要是用信用卡分期方式進行消費，都可以享受貼息優惠。



第二，增加經辦機構。進一步擴大中小微企業貸款貼息、服務業經營主體貸款貼息經辦機構範圍，從此前的約100家增加至約400家，包括21家全國性銀行和金融監管評級3A及以上的城商行、農村合作金融機構、民營銀行、外資銀行，廣泛覆蓋城鄉經營主體。



*中小微企業貼息貸款規模上限升至7500萬*



第三，提高額度上限。將享受政策的中小微企業貼息貸款規模上限由5000萬元(人民幣．下同)提高至7500萬元，將享受政策的服務業經營主體貼息貸款規模上限由1000萬提高至2000萬元；將享受政策的個人消費貸款貼息上限由3000元提高至5000元，以更好滿足經營主體投資、消費需求。



財政部副部長廖岷表示，結合經濟發展需要，正在繼續研究制定新政策新舉措，並於今年下半年推出。同時，強化統籌協調，將與人行、金融管理部門一道，推動財政金融聯動的常態化、長效化。

《經濟通通訊社21日專訊》