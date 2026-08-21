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21/08/2026 11:35

【提振消費】財政部：將中小微民企新發放流動資金貸款納入貸款貼息範圍

　　財政部、中國人民銀行、金融監管總局發布《關於進一步做好財政金融協同促內需政策有關工作的通知》。其中提到，擴大貼息範圍。將符合條件的中小微民營企業的新發放流動資金貸款納入中小微企業貸款貼息政策支持範圍，中央財政按照流動資金貸款本金給予年化1個百分點、期限不超過2年的貼息支持。將信用卡專項分期、消費分期、預借現金分期等新發生信用卡各類分期業務納入個人消費貸款財政貼息政策支持範圍，貼息比例為年化1個百分點。

　　同時，適當提高額度。單戶在單家經辦機構可享受中小微企業貸款貼息的貸款規模上限由每年5000萬元（人民幣．下同）提高至提高至7500萬元。單戶在單家經辦機構可享受服務業經營主體貸款貼息的貸款規模上限由每年1000萬元提高至2000萬元。每名借款人在單家經辦機構可享受的個人消費貸款和信用卡分期業務累計貼息上限由每年3000元提高至每年5000元。

　　 財政部副部長廖岷今日稍早在國新辦舉行的「開局起步『十五五』」系列主題記者會上表示，已對財政金融協同促內需政策作了優化完善，具體主要是三個新舉措：拓寬貼息範圍、增加經辦機構、提高額度上限。廖岷並指，結合經濟發展需要，財政部正在繼續研究制定新政策新舉措，並於今年下半年推出。
《經濟通通訊社21日專訊》

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