  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2026 12:00

《行業數據》中汽協：7月中國品牌乘用車銷量環比下降3.2%，同比增9.3%

　　中汽協今日發布數據顯示，據統計分析，2026年7月，中國品牌乘用車共銷售175.4萬輛，環比下降3.2%，同比增長9.3%，佔乘用車銷售總量的77.4%，銷量佔有率比去年同期提升7.2個百分點。

　　2026年1-7月，中國品牌乘用車共銷售1089.2萬輛，同比增長0.2%，佔乘用車銷售總量的72.7%，銷量佔有率比去年同期提升4個百分點。
《經濟通通訊社21日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰21/08/2026 12:04  富達國際回應「退出中國」傳聞：在華戰略和市場布局暫無變化

下一篇新聞︰21/08/2026 11:35  【提振消費】財政部：將中小微民企新發放流動資金貸款納入貸款貼息範圍

其他
More

21/08/2026 13:38  《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.07%，創業板指漲1.25%

21/08/2026 13:20  【恒大困局】廣州中院受理對恒大地產集團破產清算申請

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 貝森特下周一公布美對伊朗「史上最嚴厲制裁」，促...

21/08/2026 09:13

中東戰火

懷念國際政治傳播大師朱鎔基總理

18/08/2026 14:50

大國博弈

真知灼見－溫灼培 | 日本10年期債息重上近30年高位

17/08/2026 16:24

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金