《行業數據》中汽協：7月中國品牌乘用車銷量環比下降3.2%，同比增9.3%

中汽協今日發布數據顯示，據統計分析，2026年7月，中國品牌乘用車共銷售175.4萬輛，環比下降3.2%，同比增長9.3%，佔乘用車銷售總量的77.4%，銷量佔有率比去年同期提升7.2個百分點。
2026年1-7月，中國品牌乘用車共銷售1089.2萬輛，同比增長0.2%，佔乘用車銷售總量的72.7%，銷量佔有率比去年同期提升4個百分點。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/08/2026 12:00
中汽協今日發布數據顯示，據統計分析，2026年7月，中國品牌乘用車共銷售175.4萬輛，環比下降3.2%，同比增長9.3%，佔乘用車銷售總量的77.4%，銷量佔有率比去年同期提升7.2個百分點。
2026年1-7月，中國品牌乘用車共銷售1089.2萬輛，同比增長0.2%，佔乘用車銷售總量的72.7%，銷量佔有率比去年同期提升4個百分點。
《經濟通通訊社21日專訊》
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