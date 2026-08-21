《Ａ股行情》滬綜指低開0.32%，英偉達否認為中國打造新芯片

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中東局勢持續緊張，加上美國財政部擴大債券回購仍未能壓低長天期美債殖利率，美股三大指數20日盡收黑。亞太今日早盤亦頹，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.32%，報3891.18點，再失三千九，深成指低開0.27%，創業板低開0.01%；醫藥板塊明顯回吐，石油及保險股早盤造好。



美媒《The Information》早前援引知情人士報道，英偉達(US.NVDA)計劃在今年年底前開始小批量出貨一款專門面向中國客戶的人工智能芯片，並已有多家客戶下單。據悉，該芯片是英偉達一款語言處理器(LPU)的變體，採用從初創公司Groq獲得授權的技術開發，可與圖形處理器(GPU)協同工作，加快AI聊天機器人的響應速度。不過，英偉達方面隨後否認該消息，並指報道不實。A股半導體盤初普跌。



另外，內地8月兩個期限品種LPR報價維持不變，符合市場預期。招聯首席經濟學家董希淼表示，貨幣政策仍有加力實施的空間和條件，LPR持平並不改變貨幣政策整體取向，後續政策發力方式將更趨精細化和差異化。《上海證券報》引述分析人士認為，7月下旬以來DR（存款類金融機構債券回購利率）基準利率貸款持續落地，未來LPR報價效率有望進一步提升。



人民銀行今日進行950億元人民幣7天期逆回購，利率持平1.4%，結束7天期逆回購連續八日零操作。公開市場今日無逆回購到期，即淨投放950億元人民幣。

《經濟通通訊社21日專訊》