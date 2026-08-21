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21/08/2026 15:05

《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.2%，深證B收跌0.2%

　　上證B股指數收跌0.2%，報280.77點。深證B股指數收跌0.2%，報1164.63點。
《經濟通通訊社21日專訊》

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