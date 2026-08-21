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AH股新聞

21/08/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日平收，3900失而復得，鋰礦股走高

　　今日財政部宣布，正研究制定財政金融協同的新政策和新舉措，並於今年下半年推出。滬指今早一開市即失3900，盤中挽回跌勢，半日平收，報3903.81點，深成指也升0.63%，創業板指漲1.21%。滬深兩市上午成交12534億元（人民幣．下同），較上個交易日少1179億元或8.6%。

　　財政部副部長廖岷在新聞發布會上表示，下一步，財政部將按照《擴大消費「十五五」規劃》聚焦就業、增收等方面的要求，系統謀劃提升居民消費能力的戰略舉措。短期看，主要是推動當前各項政策措施更好更快落地見效。中長期看，主要是通過持續提升社會保障能力，深化收入分配制度改革，強化稅收轉移支付等再分配調節，來不斷夯實居民能消費、敢消費和願消費的基礎。

　　盤面上，鋰礦股漲幅居前，上午板塊升2.2%；貴金屬亦漲，湖南白銀(深:002716)升停，赤峰黃金(滬:600988)升6.6%，金價持穩，有望連續第三周上漲，這得益於美元走軟以及美國財政部為壓低長券收益率所做的努力。

　　至於昨日上揚的醫藥及房地產板塊，今早明顯回吐。創新藥指數挫3.5%，哈三聯(深:002900)跌停，博騰股份(深:300363)挫近11%。城投控股(滬:600649)跌6.3%最傷，招商蛇口(深:001979)跌3.5%。
《經濟通通訊社21日專訊》

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