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21/08/2026 13:38

《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.07%，創業板指漲1.25%

　　A股市場午後升跌不一，滬綜指跌0.07%，報3901.02點，滬深300指數升0.46%，深成指升0.69%，創業板指漲1.25%。上海B股及深圳B股分別跌0.26%及0.24%。醫藥、種植股續領跌，有色金屬逆市升。
《經濟通通訊社21日專訊》

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