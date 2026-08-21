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AH股新聞

21/08/2026 09:44

《Ａ股焦點》中國平安AH均升近2%，上半年淨利增36%，總投資收益超1369億元

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國平安2026年上半年歸母淨利925.85億元，同比增36.1%
▷ 總投資收益1369.42億元，同比增42.3%；派中期股息每股0.98元
▷ AH股當日均升近2%

　　中國平安(02318)(滬:601318)昨公布2026年中期業績，上半年公司實現歸屬於母公司股東的營運利潤841.96億元（人民幣．下同），同比增長8.3%；歸屬於母公司股東的淨利潤925.85億元，同比大幅增長36.1%；歸屬於母公司股東權益10280.84億元，較年初增長2.8%。中國平安同時宣布，將向股東派發中期股息每股現金0.98元，同比增長3.2%。2026年中期股息派發總額預計為177.45億元。

　　報告期內，公司實現營業收入5751.38億元，同比增長15%。其中，壽險及健康險業務營運利潤558.72億元，同比增長2.3%；新業務價值達成248.47億元，同比增長11.2%。產險原保險保費收入1787.51億元，同比增長4.0%，其中新能源車原保險保費收入同比增長21.5%。保險服務收入1718.79億元，同比增長3.8%。整體綜合成本率進一步優化至95.1%。

　　從保險資金的配置情況來看，上半年中國平安保險資金投資組合規模達6.61萬億元，較年初增長1.9%。截至6月末，投向股票和權益性基金的佔比分別為14.6%和4.8%，合計達到19.4%，同比增長0.2個百分點，保持在較高水平。受股票市場回暖推動，上半年中國平安總投資收益為1369.42億元，同比大幅增長42.3%。

　　受業績表現提振，中國平安AH股今日均高開，A股現升1.73%，報53.04元；H股升1.85%。
《經濟通通訊社21日專訊》

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