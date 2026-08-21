《Ａ股焦點》中國中免AH齊跌，上半年收入跌淨利增近兩成，DFS業務併表推高租賃負債

中國中免(01880)(滬:601888)昨公布2026年半年度報告，上半年公司實現營業收入276.55億元（人民幣．下同），同比下降1.76%；歸母淨利潤31.06億元，同比增長19.49%；扣非後歸母淨利潤30.78億元，同比增長18.61%。公司董事會本期未提出利潤分配預案或公積金轉增股本方案。



報告稱，收入下滑主要因有稅商品銷售收入減少，利潤增長則受益於海南離島免稅市場優勢鞏固及「免稅+」文旅融合運營，經營業績與市場份額雙提升。海南依然是公司最大的收入來源。上半年海南地區實現相關收入185.54億元。



上半年，中國中免新中標29個進出境免稅項目，並完成對DFS(Duty Free Shoppers)大中華區零售業務的收購。DFS業務納入報表後，截至6月末，中國中免境外資產規模達322.98億元，佔總資產38.02%；使用權資產64.98億元，同比增長354.88%；商譽12.69億元，同比增長161.86%。收購亦帶來較高租賃負債，公司期內租賃負債達48.76億元，同比增長319.6%；一年內到期的非流動負債23.12億元，同比增長191.95%。



業績公布後，中國中免A股今日低開低走，現跌1.64%，報52.23元；H股跌2.16%。



《經濟通通訊社21日專訊》