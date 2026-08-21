《Ａ股焦點》牧原股份AH齊跌，豬價低迷拖累，上半年虧損逾60億

上半年生豬交易均價同比下降近三成，豬企業績承壓，中國最大生豬養殖企業牧原股份(02714)(深:002714)上半年業績大幅逆轉，由盈轉虧。牧原股份AH均低開低走，A股現跌1.6%，報39.17元（人民幣．下同）；H股挫2.8%。



公司8月20日披露的半年度報告顯示，牧原股份上半年營業收入為594.1億元，同比下降22.3%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損60.8億元，而上年同期盈利105.3億元，同比轉虧幅度達157.7%。其中，第二季度虧損48.63億。



與此同時，公司經營活動產生的現金流量淨額轉為負值，報告期內為-22.2億元，上年同期則為淨流入173.5億元，資金狀況明顯承壓。公司表示，本報告期不派發現金紅利，不送紅股，亦不以公積金轉增股本。



*屠宰業務延續盈利*



牧原股份管理層在業績電話交流會上表示，在周期底部，公司經營策略以保障現金流安全穩定為第一位，此外屠宰肉食產能利用率達到100%，每月均實現盈利，公司預計下半年屠宰量將保持穩健增長。



財報顯示，牧原股份屠宰業務繼2025年首次年度盈利後，2026年上半年延續盈利態勢。公司今年上半年銷售商品豬3861.5萬頭，屠宰生豬1723.4萬頭，其中屠宰、肉食業務實現營業收入220.61億元，同比增長14.04%，營收佔比已達37%。

《經濟通通訊社21日專訊》