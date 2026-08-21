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21/08/2026 09:56

《神州能源》內地7月全社會用電量同比增1.7%，充換電服務業用電量增速超五成

　　國家能源局今日發布7月份全社會用電量等數據。7月全社會用電量10400億千瓦時，同比增長1.7%。

　　分產業用電看，第一產業用電量167億千瓦時，同比下降2.0%。第二產業用電量6116億千瓦時，同比增長3.0%；其中，工業用電量6055億千瓦時，同比增長3.3%，高技術及裝備製造業用電量1220億千瓦時，同比增長8.9%。第三產業用電量2183億千瓦時，同比增長4.8%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為164億、99億千瓦時，增速分別達到50.3%、40.1%。城鄉居民生活用電量1935億千瓦時，同比下降5.1%。

　　1-7月，全社會用電量累計61399億千瓦時，同比增長4.7%。

　　分產業用電看，第一產業用電量877億千瓦時，同比增長3.5%。第二產業用電量39173億千瓦時，同比增長4.7%；其中，工業用電量38815億千瓦時，同比增長4.9%，高技術及裝備製造業用電量7228億千瓦時，同比增長9.7%。第三產業用電量12100億千瓦時，同比增長7.4%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為974億、593億千瓦時，增速分別達到55.8%、43.3%。城鄉居民生活用電量9249億千瓦時，同比增長1.3%。
《經濟通通訊社21日專訊》

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