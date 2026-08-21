【恒大困局】廣州中院受理對恒大地產集團破產清算申請

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廣州市中級人民法院微信公眾號今日發文指，廣州農村商業銀行股份有限公司華夏支行以恒大地產集團有限公司不能清償到期債務，並且資產不足以清償全部債務為由，向法院申請對恒大地產集團有限公司破產清算。廣東省廣州市中級人民法院經審查認為，該申請符合《中華人民共和國企業破產法》第二條第一款的規定，於2026年8月21日裁定受理廣州農村商業銀行股份有限公司華夏支行對恒大地產集團有限公司的破產清算申請。



恒大案昨在廣東省深圳市中級人民法院一審宣判，恒大集團被罰款88.2億元（人民幣．下同）；恒大地產集團被罰款70億元；許家印判處無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產；包括許家印兩個兒子在內的56名涉案人員分別被判處有期徒刑十八年至一年十個月不等的刑罰。



近年恒大系公司的破產裁定持續在開展，從境外主體，到境內子公司、分公司，清算覆蓋面越來越廣。《鳳凰網風財訊》引述業內專家指出，通過破產清算程序將全國各地大量的訴訟、執行案件納入破產程序統一處理，有利於更好處置恒大問題、合理科學分配資產和財產，依法保障全體債權人的公平受償權益。



不過報道亦坦言，在債權人方面，就境內而言，恒大系公司的清償率可能並不高。例如最早開展破產清算的湛江御景置業，普通債權清償率約0.69%。就算恒大地產深圳公司的破產清算，414家債權人申報511筆債權合計約2500億元，管理人確認僅523億元。而且業內測算，普通債權預計回收率5%-15%，境外無擔保債權人則更低。「境外討債」方面，截至2026年4月全球追索，已凍結或接管許家印及關聯方在12國資產，但這部分資產上限77億美元，對比恒大2.44萬億總負債可謂「九牛一毛」。目前的追索額，相較境外債權人申報的約3500億港元，回收率尚不足1%。

《經濟通通訊社21日專訊》