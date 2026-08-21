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21/08/2026 16:14

【ＡＩ】雷鳥創新發布全新iO系列AI眼鏡，支持實時提示、全天智記，首發價2349元

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 雷鳥創新發布iO系列AI眼鏡，首發價2349元
▷ 產品支持實時提示、55種語言翻譯、18小時記錄
▷ 整機重34g，0-1000度近視適配，藍湖光波導技術

　　AR品牌雷鳥創新(RayNeo)今日正式發布全新產品系列「雷鳥iO系列」，該系列首款產品雷鳥iO AI眼鏡支持實時提示、全天智記功能，限時首發價2349元（人民幣．下同），國補價1996.7元。京東PLUS JoyInside聯名定製版限時首發價2747元，國補價2334.95元。

　　據介紹，雷鳥iO AI眼鏡定位為「人類增強AI眼鏡」，重點在知識、表達和記憶三個維度打造相關應用體驗；鏡片顯示區域幾近隱形，纖細鈦金屬鏡腿搭配復古框型，使整機在視覺上更加輕盈，也更接近一副日常眼鏡。

*入DeepSeek和千問大模型，支持0-1000度近視適配*

　　新品整機重量34g，其中前框重量僅17g；採用雙層鈦合金結構，鏡框邊緣平均寬度2.25mm，鏡腿厚度僅1.15mm，提供親膚鏡腿硅膠套。眼鏡右側還配備一顆創新的智能交互旋鈕。產品接入DeepSeek和千問大模型，支持實時提示功能，實時回答各種問題，還可以當作提示器使用，並實現全球55種語言翻譯，支持109種口音。

　　這款新品還支持全天智記功能，自動記下瑣事，支持18小時連續記錄、6.2小時連續翻譯，支持2天常規續航；支持查看天氣、待辦、世界時鐘、股票、微信通知等信息，支持綁定帳戶使用，提供丟失保護等。

　　此外，新品採用藍湖光波導，光柵區透過率>93%，非光柵區透過率>98%，色差指數達到行業最高，單片成本幾乎已經和目前市面上主流CPU芯片的成本相當。新品還與全球一線光學鏡片企業合作，支持0-1000度近視適配。0.085cc光機融入纖薄鏡框，投射出等效33英寸大屏，1800尼特入眼亮度。
《經濟通通訊社21日專訊》

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