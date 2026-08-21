【聚焦數據】廣東首7月工業增加值增5.7%，消費增1.2%，固投跌幅收窄至11.3%

廣東省統計局公布2026年1-7月廣東經濟運行簡況指，1-7月份，廣東加力落實落細各項政策舉措，生產供給較快增長，市場價格總體穩定，新動能成長壯大，經濟運行總體平穩。



*3D打印設備產量增逾56%，工業機器人產量增超三成*



1-7月份，全省規模以上工業增加值同比增長5.7%，較1-6月回落0.1個百分點。分門類看，採礦業增加值增長9.5%，製造業增長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長8.1%。分行業看，重點行業增長顯著，計算機、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業，專業設備製造業，通用設備製造業增加值分別增長11.5%、11.0%、12.0%、8.5%。新質生產力加快發展，先進製造業、高技術製造業增加值分別增長6.7%、11.1%，其中先進裝備製造業增長7.8%。



分產品看，高技術產品增勢良好，3D打印設備、工業機器人、集成電路產品產量分別增長56.5%、36.6%、34.3%；部分綠色產品增長較快，新能源汽車、鋰離子電池、風力發電機組產品產量分別增長49.0%、34.3%、18.9%。



*新能源車零售額增7.8%，網絡零售額增速提高至8.5%*



1-7月份，全省社會消費品零售總額同比增長1.2%，亦較1-6月回落0.1個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額增長1.3%，鄉村消費品零售額下降0.1%。按消費類型分，限額以上單位商品零售額增長0.2%，限額以上單位餐飲收入增長4.0%。



基本生活類商品銷售增長較快，限額以上單位糧油食品類、飲料類、服裝鞋帽針紡織品類商品零售額分別增長6.5%、7.0%、19.0%。部分升級類商品增速較好，限額以上單位通訊器材類、新能源汽車商品零售額分別增長34.0%、7.8%。網絡零售保持較快增長，限額以上單位通過公共網絡實現商品零售額增長8.5%，增速比上半年提高0.2個百分點，比限額以上單位商品零售快8.3個百分點。



*房地產開發投資降21.7%，新建商品房銷售面積降幅收窄*



1-7月份，全省固定資產投資同比下降11.3%，降幅比1-6月收窄0.1個百分點。扣除房地產開發投資，固定資產投資下降7.4%。大規模設備更新政策效應帶動明顯，設備工器具購置投資增長24.3%，增速提高1.9個百分點。基礎設施投資下降3.6%，其中水利管理業投資增長20.8%，互聯網和相關服務業投資增長382.5%。高技術製造業投資實現9.1%的較高增速，其中電子及通信設備製造、電子計算機及辦公設備製造業投資分別增長8.9%、46.5%。房地產開發投資下降21.7%，新建商品房銷售面積下降12.9%，降幅比上半年收窄0.4個百分點，連續5個月收窄。

《經濟通通訊社21日專訊》