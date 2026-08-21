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AH股新聞

21/08/2026 16:52

【聚焦數據】內地首7月財收增5.8%、支出增1.3%，證券交易印花稅收入漲幅擴至99.2%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1-7月全國一般公共預算收入增5.8%、支出增1.3%
▷ 證券交易印花稅收入1864億元，同比漲99.2%
▷ 國有土地使用權出讓收入11731億元，同比降30.8%

　　財政部公布，1-7月，全國一般公共預算收入143696億元(人民幣．下同)，同比增長5.8%，增幅較1-6月擴大1.1個百分點。其中，全國稅收收入118381億元，同比增長6.7%；非稅收入25315億元，同比增長1.6%。分中央和地方看，中央一般公共預算收入63857億元，同比增長9.1%；地方一般公共預算本級收入79839億元，同比增長3.3%。　

　　主要稅收收入項目中，印花稅3530億元，同比增長38%。其中，證券交易印花稅1864億元，同比增長99.2%，增幅較1-6月進一步擴大1.9個百分點。

*車輛購置稅收入增13%，個人所得稅增近15%*

　　國內增值稅45149億元，同比增長6.1%。國內消費稅9984億元，同比下降2.2%。企業所得稅32769億元，同比增長7.2%。個人所得稅10662億元，同比增長14.9%。進口貨物增值稅、消費稅11569億元，同比增長12.3%。車輛購置稅1337億元，同比增長13%。契稅2303億元，同比下降14.5%。房產稅3415億元，同比增長6.7%。

　　支出方面，1-7月，全國一般公共預算支出162889億元，同比增長1.3%，增幅較1-6月收窄0.2個百分點。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出24783億元，同比增長6.2%；地方一般公共預算支出138106億元，同比增長0.5%。　

*科學技術支出增長1.5%，社保和就業支出增7%*

　　主要支出科目中，科學技術支出5408億元，同比增長1.5%。　文化旅遊體育與傳媒支出1873億元，同比下降6.9%。社會保障和就業支出29548億元，同比增長7%。衛生健康支出13613億元，同比增長9.8%。　節能環保支出2598億元，同比下降11.9%。農林水支出11489億元，同比下降6.8%。債務付息支出7966億元，同比增長5.2%。　

*國有土地使用權出讓收入降幅收窄至30.8%*

　　1-7月，全國政府性基金預算收入18219億元，同比下降21.2%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2772億元，同比增長6.8%；地方政府性基金預算本級收入15447億元，同比下降24.8%，其中，國有土地使用權出讓收入11731億元，同比下降30.8%，降幅較1-6月收窄0.7個百分點。

　　1-7月，全國政府性基金預算支出45410億元，同比下降16.4%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出2719億元，同比下降61.8%；地方政府性基金預算支出42691億元，同比下降9.5%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出19474億元，同比下降17.4%，降幅較1-6月擴大0.4個百分點。
《經濟通通訊社21日專訊》

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