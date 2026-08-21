《Ａ股動向》貴州茅台：業績階段性波動屬正常，正制訂未來三年市值管理方案

貴州茅台(滬:600519)今日舉行2026年半年度業績說明會。今年上半年，貴州茅台營業總收入922.78億元(人民幣．下同)，同比增長1.3%；歸屬於上市公司股東的淨利潤445.17億元，同比下降1.95%。其中，第二季度單季營業總收入、歸母淨利潤分別下滑5.23%和6.9%。



關於上半年「增收不增利」的問題，貴州茅台董事長陳華指出，公司在2026年伊始開啟了以消費者為中心、以市場需求為驅動的市場化改革。目前來看，總體市場銷售形勢穩定，產品價格體系穩定，貴州茅台酒及醬香系列酒的銷量都呈現增長狀態，表現在營業收入上穩中略有增長，說明改革和轉型取得了一定的成效，達成了公司預期。



對於上半年業績表現，陳華表示，行業發展存在周期，企業業績指標出現階段性波動調整亦屬正常，貴州茅台長期的發展實踐也充分證明了這一點。希望各位股東和投資者看待茅台的發展，能夠基於長期主義導向，拉長周期來看，只要公司生產經營運行良性、市場基本面穩健，就能穿越周期，實現高質量、可持續發展。



貴州茅台董事、代總經理王莉表示，公司正系統制訂未來三年(2027-2029年)市值管理整體方案，會依法依規用好市值管理工具組合，努力提升公司投資價值和股東回報。將持續與投資者保持常態化溝通交流，多方傾聽投資者訴求、積極回應市場關切，做好投資者關係維護。

《經濟通通訊社21日專訊》